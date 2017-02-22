Опубликовано видео последнего старта "Союз У" с космодрома "Байконур"

Это последний запуск ракеты - носителя "СОЮЗ У", далее грузы будут стартовать с "СОЮЗ У2.1 а"

Сегодня утром, 22 февраля, с космодрома "Байконур" в последний раз стартовала ракета - носитель "Союз - У" к Международной космической Станции (МКС).

В Twitter NASA опубликован момент запуска этой легендарной ракеты - носителя. Сейчас на нем летит грузовой корабль "Прогресс МС - 05", который должен доставить более 2 тонн различных грузов на МКС. Грузовик по расчетам должен пристыковаться к космической станции 24 февраля.

За 44 года у самой легендарной в космонавтике ракеты прошло около 800 запусков, и только 22 из них признаны аварийными. Для дальней ших запусков будут использовать ракету - носитель "Союз-2.1а".

Видео: Twitter NASA