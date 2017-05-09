Видео: после страшной аварии на Коллонтай женщину увезли в больницу

В Невском районе водитель протаранил "Хонду", ехавшую на зеленый свет

Ранним вечером вторника, 9 мая 2017 года, на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга произошла серьезная авария, в которой, по предварительным данным, пострадал как минимум один человек – женщина.

Очевидцы рассказали подробности происшествия. По словам одного из подписчиков сообщества spb_today, авария случилась около пяти часов вечера на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности.

– Женщина на Хонде ехала по зелёному, а водитель Passat СС на красный, скорая забирает женщину в тяжелом состоянии в больницу, – рассказал автор видео в сообществе spb_today.

Судя по всему, после сильного удара "Хонду" вынесло на разделительную полосу и ударило о заграждение. Спасателям пришлось с предосторожностями извлекать пострадавшую водительницу из искореженного автомобиля.

Видео: spb_today