Видео полета иномарки после ДТП В Красноярске опубликовали в интернете

Автомобиль после сильно ливня потерял управление

Судя по записи с видеокамеры, данное ДТП произошло в субботу, 8 июля, на улице Мичурина в Красноярске.

По всей видимости, водитель потерял управление автомобилем на мокрой дороге после сильного ливня. На опубликованных кадрах видно, что иномарка движется на большой скорости со стороны Октябрьского моста. Когда машина попадает в лужу, ее заносит. Машина вылетает на бордюр, а затем врезается в дорожные знаки. После чего автомобиль поднимает в воздух, где он совершает поворот.

После удара о столб иномарка приземляется на проезжую часть. Водителю очень повезло. Сразу после приземления он выскакивает из машины и только разводит руками. По данным ГИБДД за медицинской помощью никто не обращался.

Видео: ВК, ЧП Красноярск