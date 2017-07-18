Видео: поезд в хлам разнес автомобиль на Кубани

В сети появилось видео, как поезд на кубанских железнодорожных путях наезжает на легковой автомобиль и полностью разносит его.

В сеть проникло видео, на кадрах которого на Кубани поезд сбивает легковой автомобиль на железнодорожных путях.



Происшествие случилось еще 12 июля, когда автомобиль УАЗ-469 пересекал несанкционированный переезд перед приближающимся пассажирским поездом.



Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но это машину не спасло, однако и водитель, и пассажир успели покинуть транспорт.



В результате столкновения никто не пострадал. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.



Видео: YouTube/Софья Соколовская