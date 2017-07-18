В сеть проникло видео, на кадрах которого на Кубани поезд сбивает легковой автомобиль на железнодорожных путях.
Происшествие случилось еще 12 июля, когда автомобиль УАЗ-469 пересекал несанкционированный переезд перед приближающимся пассажирским поездом.
Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но это машину не спасло, однако и водитель, и пассажир успели покинуть транспорт.
В результате столкновения никто не пострадал. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.
Видео: YouTube/Софья Соколовская
Сегодня, 10:40
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Видео: поезд в хлам разнес автомобиль на Кубани
В сети появилось видео, как поезд на кубанских железнодорожных путях наезжает на легковой автомобиль и полностью разносит его.
В сеть проникло видео, на кадрах которого на Кубани поезд сбивает легковой автомобиль на железнодорожных путях.