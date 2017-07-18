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Видео: поезд в хлам разнес автомобиль на Кубани

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В сети появилось видео, как поезд на кубанских железнодорожных путях наезжает на легковой автомобиль и полностью разносит его.

В сеть проникло видео, на кадрах которого на Кубани поезд сбивает легковой автомобиль на железнодорожных путях.

Происшествие случилось еще 12 июля, когда автомобиль УАЗ-469 пересекал несанкционированный переезд перед приближающимся пассажирским поездом.

Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но это машину не спасло, однако и водитель, и пассажир успели покинуть транспорт.

В результате столкновения никто не пострадал. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

Видео: YouTube/Софья Соколовская

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Категории: Новости России

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