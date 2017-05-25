Видео с места жуткой аварии под Новгородом, в которой погибли 6 граждан Украины, опубликовали в интернете

Авария произошла сегодня, 25 мая, ранним утром под Великим Новгородом

Сегодня ранним утром, 25 мая, на 42 километре от Великого Новгорода на трассе Москва - Санкт -Петербург произошла смертельная авария минивена с грузовиком.

По предварительным данным, водитель минивена не справился с управлением и допустил столкновение с большегрузом. В результате мощного удара минивен сильно искорежило, а 6 человек, которые находились в нем, от полученных травм скончались.

Сообщается, что все погибшие являются гражданами Украины.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: ВК, Андрей Лашманов