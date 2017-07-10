Видео: по Муринскому парку гуляет голая женщина

Сегодня днем, 10 июля, в Муринском парке была замечена совершенно голая женщина.

Теплая погода толкает петербуржцев на странные поступки. Сегодня днем, 10 июля, в районе 15 часов на территории Муринского парка горожане заметили голую женщину. Молодая дама в неглиже разгуливала по тропкам зеленой зоны, не стесняясь прохожих. Женщина вела себя спокойно и смирно: просто прогуливалась под лучами солнца без нижнего белья. Однако, когда окружающие начинали фотографировать петербурженку или снимать ее на видео, дама все-таки отворачивалась от объективов камер.

Отметим, что "голую северянку" в Муринском парке заметили сразу несколько людей. В социальных сетях уже появились фотографии и видео с места событий. На кадрах угадываются очертания парка на Гражданке и голое тело самой хулиганки. Кстати, ее не смущало даже наличие детей в парке. На одном из снимков можно заметить мальчика, проезжающего мимо обнаженной петербурженки на велосипеде.

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