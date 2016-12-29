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Видео: петербургских водителей удивил зацепер на трамвае

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Молодой человек прокатился, как сто лет назад, "на трамвайной колбасе"

Накануне вечером, в четверг, 12 января 2017 года, петербуржцы засняли на улицах города молодого человека, который ехал "зайцем" на трамвае – схватившись за внешние конструкции позади вагона.

Опасное развлечение петербургского зацепера попало на видео. Кадрами в сообществе spb_today поделился один из свидтетелей происшествия.

Неизвестно, чем закончилась поездка молодого человека, который почти наверняка не знает, что сто лет назад в Петрограде прокатиться на трамвайной колбасе было одним из самых популярных развлечений у детей, хулиганов и беспризорников. Имеются основания полагать, что молодой человек не пострадал и задержан не был.

Видео: youtube

Теги: зацепер , петербург , трамвай
Категории: Новости СПб ДТП

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