Видео: петербургских водителей удивил зацепер на трамвае

Молодой человек прокатился, как сто лет назад, "на трамвайной колбасе"

Накануне вечером, в четверг, 12 января 2017 года, петербуржцы засняли на улицах города молодого человека, который ехал "зайцем" на трамвае – схватившись за внешние конструкции позади вагона.

Опасное развлечение петербургского зацепера попало на видео. Кадрами в сообществе spb_today поделился один из свидтетелей происшествия.

Неизвестно, чем закончилась поездка молодого человека, который почти наверняка не знает, что сто лет назад в Петрограде прокатиться на трамвайной колбасе было одним из самых популярных развлечений у детей, хулиганов и беспризорников. Имеются основания полагать, что молодой человек не пострадал и задержан не был.

Видео: youtube