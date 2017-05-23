Видео: перекресток Савушкина и Планерной залило мутной водой

В Петербурге продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей. Их вечными спутниками являются прорывы труб и выход влаги на поверхность земли.

Сегодня, 23 мая, в результате испытаний теплосетей в Приморском районе, горячая вода затопила часть улицы Савушкина. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы ЧП. Петербуржцы выкладывают в Интернет фото и видео, на которых можно увидеть десятки литров мутной воды, покрывшей асфальт. Водители уточняют, что вода добралась до перекретска с Планерной улицей, и им приходится "плыть на машинах".

В ТЭК СПб подтвердили факт прорыва трубы. По данным технологов, "технологическое нарушение" зафиксировано у дома №117 по улице Савушкина. Известно, что здесь вода вырвалась из теплосети диаметром в 700 мм. Рабочие смогли локализовать прорыв к 15 часа дня, однако вода до сих пор остается на поверхности земли. В ТЭК СПб уточнили, что это не кипяток: температура влаги во время гидравлических испытаний не превышает 40 градусов по Цельсию.

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