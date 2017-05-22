Видео: окрепшего нерпенка Крошика выпустили в воды Ладожского озера

Самый известный воспитанник Фонда друзей балтийской нерпы вернулся в родную стихию.

Сегодня, 22 мая, Центр изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала простился с 2-летним нерпенком Крошиком. Малыша, спасенного от смерти в 2016 году, выпустили в воды родного для него Ладожского озера. Крошика вернули в природную стихию в особом месте: на острове Валаам неподалеку от Валаамского Спасо-Преображенского монастыря (монастырь традиционно поддерживает проекты "Фонда друзей балтийской нерпы"). В распоряжении Piter.TV появилось трогательное видео прощания молодой нерпы и сотрудников центра, которые ухаживали за млекопитающим почти два года. По словам очевидцев, Крошик два часа не мог отплыть от берега и оглядывался на своих друзей, но потом скрылся из виду.

Отметим, что еще год назад работники центра пытались выпустить Крошика на природу, но тогда он был слишком привязан к людям, и не смог покинуть берег озера. Это и понятно, ведь малыш попал в руки к зоозащитникам в возрасте двух недель, и считал их членами своей семьи. Но весь прошедший год биологи вырабатывали в Крошике самостоятельность, и их труд не пропал даром. Теперь нерпенок сможет вырасти в естественной среде обитания и общаться со своими сородичами.

Сейчас в Центре находятся два детеныша серого тюленя: мальчик и девочка, найденные в этом году. Напомним, внести свою посильную лепту в дело по сохранению исчезающих видов морских млекопитающих может каждый - на сайте Фонда http://www.balticseal.org/donation размещена информация о том, как можно помочь.

Ранее мы писали, что в Сосновом Бору спасли умирающего малыша-тюленя.