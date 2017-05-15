Видео: ночью на Московском шоссе взорвался автомобиль

Вызванные на место происшествия пожарные застали пепелище

В ночь на понедельник, 15 мая 2017 года, на Московском шоссе в Петербурге сгорел автомобиль. Произошло это около трех часов ночи. Как рассказали в сообществе spb_today свидетели происшествия, местные жители проснулись от громкого хлопка и последовавшего за этим воя сирены.

Очевидцы вызвали на место происшествия бригаду пожарных. Однако, как пишет подписчик сообщества, разместивший видеозапись и фото в группе, к моменту приезда спасателей автомобиль выгорел дотла.

Кроме того, по предварительным данным, пострадал и второй автомобиль, который был припаркован рядом с взорвавшимся.

Сведения о пострадавших не поступали. Информация о происшествии выясняется.

Видео: spb_today