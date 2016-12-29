Видео: ночью на Лиговском проспекте горел обувной магазин

Около часа ночи в понедельник, 16 января 2017 года, на Лиговском проспекте спасатели тушили сильный пожар, начавшийся в помещениях обувного магазина.
По предварительным данным, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 00.29. Спасатели выехали на тушение пожара в доме №100 на Лиговском проспекте. Со своей стороны очевидцы в сообществе spb_today поделились фотографиями и видео с места происшествия и рассказали некоторые подробности.
Пожар вспыхнул в помещении магазина "Еврообувь", расположенного между McDonalds и "Теремок". С места происшествия эвакуировали 25 человек. Эвакуированные люди проживают в квартирах, расположенных на верхних этажах дома, в котором полыхал пожар.
Справиться с возгоранием удалось к половине второго часа ночи. Сведения о пострадавших не поступали. На пожаре работали 9 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.
Видео, фото: spb_today