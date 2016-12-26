Видео-не-игры: Игроман из Уфы хотел зарезать двух продавщиц, как любимый персонаж из игры Dota-2

ЧП произошло 10 января вечером. Обе пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Напавшего на них парня задержали. Теперь же принято решение поместить его под арест

Этот страшный инцидент произошёл ещё несколько дней назад.10 января вечером в Уфе 16-летний подросток-игроман ворвался с ножом в супермаркет "Монетка". Далее молодой человек занёс колющее орудие и нанес несколько ударов 23-летней девушке, работавшей менеджером, а затем ранил 59-летнюю кассиршу. Пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу.

После задержания молодой человек признался сотрудникам правоохранительных органов, что по итогу своей "выходки" он хотел посмотреть, "как умирают люди".

Товарищ преступника признался в интервью одному интернет-изданию Уфы, что за несколько недель до преступления подросток делился своими намерениями с друзьями, но те не восприняли его слова всерьёз.

"Я лично с ним не особо общаюсь, но мне сегодня сказали, что слышали от него эти слова, которые он сказал полицейским, о том, что хочет посмотреть, как умирают люди, еще несколько недель назад. Тогда никто не придал этому особого значения. А вообще, многие, кто его знает, говорили, что он кончит или тюрьмой, или психушкой. Но никто и не представлял, как рано это случится", — рассказал об Артеме знакомый.

Издание ProUfu.ru выяснило, что Артем является заядлым игрок в жанре MOBA Dota-2. Правда, по словам его товарищей по команде, играл он плохо, и чаще подводил союзников, чем приносил победу. Его любимым персонажем игры был Riki – монстр, убивающий врагов с помощью ножей.

Видео: YouTube, NTV