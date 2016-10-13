Видео не для слабонервных: беременная пациентка выпала на трассу в результате ДТП под Магаданом

Об ужасном происшествии, которое случилось накануне, сообщает "Россия-24". На видео отчётливо видно, как автомобиль "Скорой помощи" попадает в ДТП, в результате чего из его кузова выпадает беременная женщина

Известно, что от удара, при столкновении автомобиля "Скорой" и Nissan, на трассе под Магаданом пациентку выбросило из салона на дорогу,

К счастью, женщину быстро госпитализировали, а в больнице врачи установили, что опасности для жизни её и ребенка нет.



Госпитализированным с травмами оказался и водитель автомобиля Nissan. Согласно официальному заявлению ГИБДД, причиной аварии стало то, что водитель "Скорой" не смог справиться с управлением.



Видео: YouTube