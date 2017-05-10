Видео: на акции "Бессмертного полка" в Петербурге возникла драка

По сообщениям СМИ, повздорили армяне и азербайджанцы

СМИ распространили видео межэтнического конфликта, произошедшего накануне во время акции "Бессмертный полк" в Петербурге. Как пишет "Фонтанка", несколько человек были доставлены в отделения полиции после драки на Дворцовой площади.

По предварительным данным, поводом для потасовки послужила неприязнь, которую не сумели сдержать представители азербайджанской и армянской диаспор. Представителям азербайджанской диаспоры показалась неуместной атрибутика, с которой на Невский проспект вышла армянская община.

На Невском проспекте армянской общиной в честь локального празднования был развернут флаг Республики Нагорный Карабах, участники выкрикивали Карабах и «Арцах» (армянское название Карабаха). Причина – в том, что 9 мая армяне отмечают другую памятную для себя дату: 9 мая была образована армия обороны Нагорно-Карабахской республики.

У Аничкова моста представители азербайджанской диаспоры попросили полицию «остановить провокацию» под тем предлогом, что флаг НК в России запрещен. Полицейские сообщили, что не видят оснований для каких-либо действий такого рода.

Драка между представителями двух этносов началась на Дворцовой площади. Около десяти выходцев из Азербайджана попытались остановить армянскую колонну. Трое попали в приемный покой Мариинской больницы с разбитыми лицами и сотрясениями. Десять человек доставлены в отделы Центрального УМВД на профилактические беседы и отпущены без составления административных протоколов.

Напомним, В День победы, 9 мая 2017 года, в Петербурге и Ленобласти прошли торжественные, памятные, траурные и праздничные мероприятия, посвященные годовщины окончания Великой отечественной. Победы, десятки тысяч людей в городах и поселках Северо-Запада прошли в колоннах "Бессмертного полка", сотни тысяч жителей вышли на митинги, почтили память погибших у памятников и мемориалов.

В торжественном параде в честь Дня победы в Петербурге впервые с 1945 года приняла участие авиация. 40 самолетов и вертолетов пролетели над Дворцовой площадью. Самолеты пролетели на высоте 300-350 метров, вертолеты – со скоростью около 150 километров в час.

9 мая 2017 года, в День победы, колонна «Бессмертного полка» прошла по Невскому проспекту. Шествие продолжалось два часа и завершилось к 17:00. После этого Невский проспект открыли для движения транспорта.

Видео: youtube