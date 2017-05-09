Видео: на акции "Бессмертного полка" в Киеве произошла серьезная драка

СМИ сообщают, что в потасовке принимали участие националисты и не столь радикальные участники акции

На марше «Бессмертный полк» в центре Киева у Вечного огня произошли несколько потасовок между участниками акции и националистами.

Потасовки произошли сразу после возложения цветов. Полицейские сначала не могли пройти к ним из-за скопления людей, передает «Интерфакс». Через несколько минут потасовка прекратилась.



Позже потасовки повторялись, в том числе с возгласами «Слава Украине!».

Напомним, "Бессмертный полк" – акция, придуманная несколько лет назад сибирскими журналистами. Смысл ее заключается в том, что по улицам города проходят люди с плакатами, на которых изображены из родители, деды или прадеды, которые принимали участие в боях на фронтах Великой отечественной войны.

За несколько лет существования акция стала междунарожной и более чем массовой. "Бессмертным полком" 9 мая проходят как в крупных городах России и бывшего СССР, так и в других точках мира, где есть бывшие граждане союзных республик – к примеру, в Нью-Йорке.

Видео: youtube