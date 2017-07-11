Видео: на Вантовом мосту лесовоз потерял колесо от прицепа

Крупный грузовик-лесовоз едва не спровоцировал массовую аварию на КАД в районе Вантового моста.

Сегодня днем, 11 июля, на Вантовом мосту грузовик, перевозивший лес, потерял одно из колес прицепа. ЧП произошло во второй половине дня во время активного автомобильного движения. Неисправная машина ехала по средней полосе, и только чудом потеря колеса не переросла в более серьезное ДТП. Отметим, что в социальных сетях уже появилось видео с места происшествия. Его на свой видеорегистратор случайно снял один из водителей, ехавших слева от лесовоза.

На уникальных кадрах можно разглядеть момент, когда колесо отсоединяется от машины. Вокруг него тут же образуется облако пыли и грязи. Затем колесо резко замедляется и начинает катиться в сторону левой полосы. Водитель с видеорегистратором чудом уходит от столкновения с ним. А самое удивительное, что хозяин лесовоза не замечает потери и продолжает движение по дороге.

В социальных сетях пользователи уже сравнили этот момент со знаменитой сценой из кинофильма "Пункт назначения".

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург