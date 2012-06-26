Видео: на Школьной улице в Петербурге горела пустая квартира

Вечером в понедельник в Петербурге тушили очередной квартирный пожар

Поздним вечером понедельника, 30 января 2017 года, на Школьной улице в Петербурге тушили сильный квартирный пожар. Там горела одна из комнат в трехкомнатной квартире.

Как сообщается, В доме 90 к 3 на Школьной улице сгорела квартира на 3 этаже, в тушении было задействовано 5 единиц пожарной техники, людей в квартире не было, о причинах возгорания ничего не сообщалось.

30 января в 21:18 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Школьная улица дом 90 корпус 3. В отдельной трехкомнатной квартире в комнате площадью 14 кв.метров горела обстановка на площади 9 кв.метров.



Как сообщается, потушить огонь удалось к 21.45. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

Видео: spb_today