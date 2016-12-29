Видео: на Псковской улице полыхала квартира

В Адмиралтейском районе тушили сильнейший квартирный пожар

В Адмиралтейском районе Петербурга днем в воскресенье тушили сильный пожар. Как сообщается, в одной из коммунальных квартир, расположенных на Псковской улице, полыхала одна из комнат.

Как сообщали очевидцы в сообществе spb_today, которые опубликовали видео, записанное на месте происшествия, из охваченной огнем и дымом коммуналки эвакуировали пятнадцать жильцов.

Со своей стороны в пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что сообщение о пожаре в доме 11 на Псковской улице поступило 8 января в 13.23. В шестикомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади 30 квадратных метров.

Ликвидировать возгорание удалось через полчаса. Как сообщается, пострадавших на пожаре не было.

Видео, фото: spb_today