Видео: на Парнасе горел "КамАЗ", его пытался спасти экскаватор

Петербуржцы стали свидетелями необычного возгорания в промзоне Парнас.

На одной из строек в районе Парнас произошел нетипичный автомобильный пожар. Сегодня днем, 15 февраля, там по непонятным причинам загорелся крупный грузовик "КамАЗ". У машины вспыхнула кабина, позже огонь начал перебираться и на остальные части транспортного средства. Рабочие и водители других машин поспешили покинуть зону ЧП. И только один смелый шофер экскаватора попытался спасти горящий автомобиль. Он зачем-то подъехал к грузовику и начал сбивать оконь при помощи гигантского ковша. Однако эта затея не увенчалась успехом: огонь не уменьшился ни на каплю.

Водителю экскаватора пришлось отогнать свою машину в сторону. Заметим, что все это время площадку пожара снимал на видео один из очевидцев. Уже через несколько минут свидетель загрузил видео в социальные сети. Подробности возгорания не сообщаются. Однако, судя по спокойному поведению строителей, в ходе ЧП никто из их товарищей не пострадал. Понятно и то, что сам грузовик наверняка сгорел еще до прибытия пожарных, которые в момент съемки на снежной поляне в Парнасе не наблюдались.

Ранее мы публиковали жаркое видео из Краснодара: огонь охватил многоэтажку.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВК