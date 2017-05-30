Видео: на Московское шоссе полностью сгорела иномарка

Очевидцы сообщили, что на Московском шоссе загорелась иномарка. К приезду пожарных огонь охватил уже весь салом машины.

ЧП произошло во вторник, 30 мая, вечером на Московском шоссе. Как рассказывают очевидцы, около 18.20 рядом с поворотом на населенный пункт Никольское загорелась иномарка. Водители рассказывают, что огонь охватил Volvo.

В половину седьмого машина еще только начинала полыхать, но уже спустя некоторое время огонь охватил салон. На место приехали спасатели. Но спасть им было уже нечего: автомобиль потушили, но от него остался только корпус. Из-за ЧП часть дороги перегородили сотрудники ГИБДД. В районе собрался затор. Но к семи вечера пробка постепенно рассасывается.

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