Видео: на станции "Гостиный двор" сломался поезд, на платформе давка

На "зеленой ветке" петербургского метро случился настоящий транспортный коллапс.

На станции метро "Гостиный двор" сломался поезд. ЧП произошло в 19.20 во время вечернего "часа пик".По словам очевидцев, у состава возникли проблемы с дверями. Всех пассажиров высадили на платформу, здесь тут же образовалась давка. О масштабах неприятностей можно судить по первым фотографиям и видео, которые попали в социальные сети. На них можно разглядеть встревоженных людей, число которых на платформе постоянно увеличивается.

Одна из главных проблем заключается в том, что поезда продолжают следовать по "зеленой ветке" в сторону "Маяковской" с увеличенным интервалом. Ожидание поезда затягивается на 10-11 минут. Очевидцы жалуются на давку и духоту в вагонах. Многие пишут, что опаздывают на важные встречи, и советуют знакомым пересаживаться на "Маяковской".

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург