Видео: на Бадаева ночью с громким хлопком взорвалась машина

Очевидцы рассказали подробности ночного автомобильного пожара

Жители улицы Бадаева засняли на видео и опубликовали в соцсетях момент взрыва и последовавшего пожара автомобиля. Как стало известно, ЧП произошло около трех часов ночи.

- В 3 ночи у дома 3 к 1 Бадаева , ВЗОРВАЛАСЬ машина. дымовуха. Было три громких хлопка, не знаю был кто-то в машине или нет, но она стояла припаркованная возле берёз, - рассказал один из подписчиков сообщества spb_today (орфография и пунктуация сохранены).

Со своей стороны в МЧС уточнили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 3.06 утра. Выехавшие на место происшествия девять спасателей тушили горевший автомобиль KIA, в котором выгорел отсек двигателя. Как сообщается, пострадавших не было.

Видео: spb_today