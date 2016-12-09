Видео: младенец спас брата, на которого упал комод

Жуткий инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел в одном из домов американского города Орем, штат Юта.

Двухлетние Брок и Боуди Шоффы играли с комодом, как вдруг массивный предмет мебели перевернулся, придавив одного из мальчиков. К счастью, его двухлетний брат быстро понял, что делать. На видео видно, как двухлетние мальчики залезают на одну из полок приоткрытого комода, после чего тот переворачивается. В результате маленький Брок оказывается в ловушке. Видео сняли установленные в детской комнате камеры. Родители братьев в это время спали. К счастью, Боуди Шофф довольно быстро сообразил, как спасти брата. Менее чем за минуту, мальчик понял, как нужно приподнять комод, чтобы Брок смог из-под него выбраться. Ребенок не пострадал.