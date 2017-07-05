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Видео: лихач объезжает пробку по выделенке в Москве

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В сети появилось видео, как представитель золотой молодежи объезжает пробку по выделенной полосе в Москве. Кадры привлекли внимание ГИБДД.

В соцсети "Instagram" появилось видео, как лихач объезжает пробку по выделенной полосе в Москве.

Стоит сказать, что подписчики аккаунта richrussiankids такой поступок водителя не оценили и "забросали" гневными комментариями.

По данным ГИБДД, запись изучается сотрудниками агентства.

Видео: https://www.instagram.com/richrussiankids/

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Категории: Новости России

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