В соцсети "Instagram" появилось видео, как лихач объезжает пробку по выделенной полосе в Москве.
Стоит сказать, что подписчики аккаунта richrussiankids такой поступок водителя не оценили и "забросали" гневными комментариями.
По данным ГИБДД, запись изучается сотрудниками агентства.
Видео: https://www.instagram.com/richrussiankids/
Сегодня, 12:53
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Видео: лихач объезжает пробку по выделенке в Москве
В сети появилось видео, как представитель золотой молодежи объезжает пробку по выделенной полосе в Москве. Кадры привлекли внимание ГИБДД.
В соцсети "Instagram" появилось видео, как лихач объезжает пробку по выделенной полосе в Москве.