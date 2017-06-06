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Завораживающее видео летающего КАМАЗа опубликовали в интернете

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Появились ошеломляющие кадры летающего КАМАЗа с тестирования машины перед ралли "Шелковый путь" командой "КАМАЗ - мастер"

Любители ралли с нетерпением ждут начала международного ралли - рейда "Шелковый путь", старт которому будет дан 7 июля на Красной площади в Москве.

Маршрут ралли "Шелковый путь" проложен по России, Казахстану и Китаю. Его протяженность составляет почти 10 тысяч километров. Финиш планируется 22 июля в Сиане.  Впереди участников соревнований ждут 14 сложнейших этапов - огромные песчаные дюны, экстремальные температуры, бескрайние песчаные массивы. Пока поклонники и болельщики ждут начала захватывающих соревнований, команда "КАМАЗ мастер" усовершенствует свои машины и готовятся в полную мощь к старту. 

Для испытания новых шин, которые не завязнут в песках, были выбраны заснеженные поля в Мурманской области. За рулем 10-тонного КАМАЗа победитель ралли "Дакар 2017" Эдуард Николаев. На опубликованных кадрах огромный КАМАЗ просто парит в воздухе, взлетая на скорости 140 километров в час. 

Видео: YouTube/Red Bull

 

Теги: видео , камаз , камаз мастер , необычное , ралли , россия
Категории: Лента новостей Новости России Спорт Автомобильные новости

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