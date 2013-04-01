Видео: из-за гибели мужчины в московском метро остановилось движение

В Сети появилось видео, записанное одним из пассажиров в утренний час пик в московском метро. Там утром 21 декабря 2016 года из-за гибели упавшего на рельсы мужчины было остановлено движение поездов и едва не началась давка.

Трагический инцидент произошел утром на станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Мужчина упал на рельсы около 7.27 утра.

Из-за трагедии некоторое время несколько станций метро закрывали на вход. Поезда не ходили около часа. О восстановлении движения в официальном твиттер-аккаунте московского метро сообщили только в 8.54 утра.

Видео: instagram