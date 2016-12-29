Видео: из горящей квартиры на Кондратьевском спасли пять человек

В ночь на 7 января в Петербурге полыхала четырехкомнатная квартира

В Петербурге на Кондратьевском проспекте в течение почти трех часов тушили пожар в четырехкомнатной квартире. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 01.49.

В четырехкомнатной квартире на площади 40 квадратных метров горели комната и коридор. Через 10 минут пожару присвоили повышенный номер сложности №1-БИС.

46 человек боролись с огнем практически три часа. Полностью пожар потушили в 03.40.

Из дома эвакуировали 10 жильцов. По предварительным данным, никто не пострадал.

видео: spb_today