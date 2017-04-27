Видео из Жигулевска Самарской области: В массовой аварии 14 автомобилей есть пострадавшие

Грузовик из-за отказа тормозов собрал 14 автомобилей в кучу. 5 человек серьезно пострадали.

Сегодня утром, 27 апреля, в Жигулевске Самарской области произошла серьезная массовая авария с участием 14 автомобилей, в том числе грузовика и автобуса ПАЗ с пассажирами.

Авария произошла на 967 километре трассы М 5 "Урал". По предварительной версии ГИБДД, у грузовика отказали тормоза во время спуска по наклонной дороге. Грузовик протаранил вахтовый автобус с 23 пассажирами, а затем собрал в кучу несколько легковых автомобилей, которые медленно передвигались в потоке транспорта.

Многе автомобили получили серьезные повреждения. Сообщается о 5 пострадавших.

Очевидцы просшествия в социальных сетях сообщают, что водитель длинномера сигналил, ехал на аварийке и постарался съехать на обочину. Люди из автобуса выпрыгивали через окно.

ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Видео: ВК/Дмитрий Терешин