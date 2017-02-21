В городе воинской славы Вязьме мост получил сквозные ранения

Активисты города сняли видео и опубликовали в интернете, чтобы привлечь внимание властей к проблеме

Сегодня, 21 февраля, в интернете появилось видео с моста через реку Вязьма из Смоленской области.

Общественники бьют тревогу. В городе воинской славы Вязьме дороги даже рядом с центральной частью города в плачевном состоянии. Активисты сняли видеоролик с моста через реку Вязьма около площади Свободы. Дорожное покрытие на мосту выглядит плачевно, будто после военных действий. А в некоторых местах мост и вовсе испещрен сквозными дырами, словно после бомбежки. Сквозь мост можно увидеть все прелести зимней реки.

Мост разрушается прямо на глазах, так как накануне сквозных дыр еще не было. А впереди весна, самое "тяжелое" время для дорожного покрытия.

Видео: YouTube/Общественная инициатива "Благоустроенная Вязьма"