Видео из Волгограда: недовольный покупатель поджег магазин

Из-за отказа продать продукты в долг, разгневанный мужчина облил горючим веществом помещение магазина и поджег

Данный инцидент произошел в станице Михайловской Урюпинского района Волгоградской области вечером 8 января.

Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как мужчина пришел в мгазин с канистрой, разлил из нее жидкость на пол и прилавки. А затем из-за входной двери бросил горящий факел и ушел. Помещение, как и следовало, моментально вспыхнуло.

К счастью, сотрудникам удалось самостоятельно потушить очаг возгoрания, и сразу после этого обратились в полицию.

"Благодаря записям с камер видеонаблюдения личность подозреваемого была установлена, и 27-летний неработающий местный житель был задержан по горячим следам. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что совершил поджог из-за очередного отказа продавца продать ему в долг продукты питания", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Также уточняется, что треть товаров и имущества магазина были уничтожены огнём. К настоящему моменту устанавливается конкретный размер ущерба. К счастью, происшествие обошлось без человеческих жертв.

Видео: YouTube, 360