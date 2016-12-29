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Видео из Волгограда: недовольный покупатель поджег магазин

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Из-за отказа продать продукты в долг, разгневанный мужчина облил горючим веществом помещение магазина и поджег

Данный инцидент произошел в станице Михайловской Урюпинского района Волгоградской области вечером 8 января. 
 
Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как мужчина пришел в мгазин с канистрой, разлил из нее жидкость на пол и прилавки. А затем из-за входной двери бросил горящий факел и ушел. Помещение, как и следовало, моментально вспыхнуло.
К счастью, сотрудникам удалось самостоятельно потушить очаг возгoрания, и сразу после этого обратились в полицию.
 
"Благодаря записям с камер видеонаблюдения личность подозреваемого была установлена, и 27-летний неработающий местный житель был задержан по горячим следам. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что совершил поджог из-за очередного отказа продавца продать ему в долг продукты питания", — говорится в официальном сообщении ведомства.
 
Также уточняется, что треть товаров и имущества магазина были уничтожены огнём. К настоящему моменту устанавливается конкретный размер ущерба. К счастью, происшествие обошлось без человеческих жертв.
 
Видео: YouTube, 360
Теги: видео , вологда , поджог
Категории: Новости России Криминальные происшествия Происшествия Лента новостей

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