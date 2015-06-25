Видео из Владимира: два водителя, не поделив дорогу, чуть не убили друг друга

Жесткая драка посреди трассы между водителем легковушки и водителем фуры "Почта России" попала на видео. Молодой парень одним ударом в голову повалил пожилого мужчину и скрылся с места происшествия.

Накануне утром, 20 февраля, во Владимире два водителя не поделили дорогу. Не сумев разрешить конфликт по-человечески, они затеяли драку посередине трассы на глазах у свидетелей. Судя по всему, инцидент произошел около 9 часов 13 минут утра. Видео мордобоя угодило в сеть.

На кадрах можно заметить, что молодому водителю легковушки чем-то не угодила фура "Почты России". Он вышел из своего автомобиля и попытался сбить зеркало на грузовике. Затем направился к передней двери своей машины. В ответ мужчина старшего возраста вышел из кабины своей фуры и начал ногами пинать легковушку. Парень этого не оценил и одним ударом уложил водителя "Почты" на землю. Потерпевший несколько раз пытался встать, однако получал новую порцию пинков со стороны молодого человека. Спустя несколько секунд, одумавшись, драчун быстро залез в свою легковушку и скрылся с места происшествия. Очевидцы случившегося сообщают, что уезжал парень по встречке.

Этот случай вызвал бурю споров среди подписчиков группу "Подслушано автомобилистов". Большинство считают, что водитель легковушки, по меньшей мере, поступил некрасиво, раз затеял драку с человеком, который явно его старше.

Ранее мы сообщали,что жесткое избиение парня из Красноярска попало на видео.

Видео: Youtube, Илья Абрамов