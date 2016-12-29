Видео из Удмуртии: рысь обедала во дворе жилого дома

В Можге молодая рысь зашла во двор жилого дома и пообедала соседской кошкой

В сети появилось видео из Можги Удмуртии, на котором показана дикая рысь во дворе частного жилого дома.

Видео снято 25 декабря местной жительницей, но опубликовано только сейчас. Женщину позвали соседи, чтобы снять на телефон дикую гостью. Дикая молодая рысь сидела под окнами и ела свою добычу, пойманную соседскую кошку. Наевшись досыта, рысь стала закапывать остатки в снег. За кадром слышны голоса людей, которые наблюдали за столь необычным явлением. Обсуждающие прекрасно осознавали, что животное может быть опасным, особенно для детей.

Очевидцы вызвали охотников, чтоб те выловили рысь и отправили ее в лес. Но когда охотники прибыли, то животное уже ушло. Рысь пробыла в "гостях" примерно полчаса, а затем ушла в неизвестном направлении. Поздним вечером этого же дня рысь возвращалась за спрятанной едой, ничего не найдя, ушла обратно в лес.

В Министерстве Природы Удмуртии отметили, что увидеть рысь в черте города это почти чудо. Так как рыси в этом крае очень немногочисленны. Специалисты отмечают, что скорее всего это молодая особь. Предположительная версия такого необычного явления, это любопытство и голод. В лесу очень мало корма. Основной рацион для рысей является заяц - беляк, численность которого сократилась за последние годы.

"Неважно взрослая особь рыси или котенок, при встрече с дикой кошкой нужно быть предельно осторожными и не допускать прямого контакта", - предупреждают в Министерстве.

Видео: YouTube/ВВЛ.ВАЛ.