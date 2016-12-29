Видео из Сыктывкара: автофургон сбил троих пешеходов

В интернете появилось видео момента ДТП, когда автомобиль сбивает пешеходов, волокущих пьяного товарища

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео с видеорегистратора автомобиля, на котором запечатлен момент наезда на троих пешеходов.

Судя по дате на кадрах видео, наезд на пешеходов произошел вечером накануне, 23 января. Видео опубликовано сегодня, 24 января. ДТП произошло на улице Первомайской напротив автобусной остановки. В данном месте нет пешеходного перехода, но судя по протоптанной тропинке от тротуара, водители знают, что в этом месте пешеходы не редкость. Многие автовладельцы притормаживают, чтобы пропустить пеших сограждан.

Когда автомобиль очевидцы приближается к этому месту, на кадрах видео можно увидеть группу из 6-7 человек по правой стороне. От этой группы отделяется сначала один мужчина, но падает в сугроб на обочине. В следующие секунды его нагоняет и начинает пересекать проезжую часть троица. Двое мужчин волоком тащат своего товарища, который не может самостоятельно передвигаться. Машины останавливаются, чтобы пропустить пьяных "ходоков". Но водитель автофургона "Хендай" не заметил этих мужчин и совершил наезд на всю троицу.

Один из пешеходов сразу вскакивает на ноги и подходит к лежащему товарищу. Что произошло дальше осталось за кадрами видео.

Видео: YouTube/ProGorod11