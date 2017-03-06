Видео из Самары: В одной из трех сгоревших машин обнаружено тело мужчины

После того как потушили пожар, в одной из машин было обнаружено тело 42-летнего мужчины

Трагедия произошла в минувшие выходные, 4 марта, в одном из дворов жилых домов в городе Самара.

4 марта в 19 часов 47 минут на диспетчерский пульт службы спасения поступил вызов о возгорании автомобилей на улице Мичурина в Октябрьском районе г. Самары. На вызов приехали спасатели в составе 9 человек и двух единиц пожарной техники. В 20 часов 4 минуты пожар удалось ликвидировать полностью.

От пожара пострадали автомобили "Ниссан", "Хендай", "Шкода". По сообщениям очевидцев пожара, сначала вспыхнул один автомобиль, а следом за ним загорелись и соседние авто. После ликвидации возгорания на водительском сидении "Ниссан" было обнаружено тело мужчины 41-42 лет.

Причины смерти и возгорания устанавливаются.

Видео: YouTube/Oleg Dumbadze