Видео из США: При крушении медицинского вертолета погиб 37-летний пилот

Сегодня, 25 мая, в американском городе Нью-Касл вертолет медицинских служб врезался в здание в промышленной части города недалеко от аэропорта.
К этому часу стало известно, что погиб 37-летний пилот воздушного судна. Его имя пока не разглашается до уведомления семьи погибшего.
На опубликованных кадрах видео видны сильные клубы черного дыма и большие языки пламени. На месте происшествия работают специалисты.
Сегодня Piter.TV опубликовал видео с первого испытательного полета российского вертолета Ка-62.
Видео: Facebook/6abc Action News