Видео из США: При крушении медицинского вертолета погиб 37-летний пилот

В сети появилось видео с места трагедии, где медицинский вертолет врезался в здание в промышленной части города недалеко от аэропорта

Сегодня, 25 мая, в американском городе Нью-Касл вертолет медицинских служб врезался в здание в промышленной части города недалеко от аэропорта.

К этому часу стало известно, что погиб 37-летний пилот воздушного судна. Его имя пока не разглашается до уведомления семьи погибшего.

На опубликованных кадрах видео видны сильные клубы черного дыма и большие языки пламени. На месте происшествия работают специалисты.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео с первого испытательного полета российского вертолета Ка-62.

Видео: Facebook/6abc Action News