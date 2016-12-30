Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 9:58
0
MShaffter
480
Код вставки плеера

Видео из Рязани: на Первомайском проспекте сбили пенсионерку

0
 
 

В интернете только сейчас появилось видео ДТП, произошедшего 25 декабря

В рязани на Первомайском проспекте 25 декабря была сбита пенсионерка.

В интернете появилось видео данного ДТП. На записи видно, что три женщины стоят на середине проезжей части на оживленном проспекте вне зоны пешеходного перехода. И в какой-то момент одна из них решает перебежать перед самым носом движущегося автомобиля. Водитель пытается уйти от столкновения, но пенсионерка начинает метаться. Столкновения избежать не удалось. Водителю все-таки удалось немного смягчить удар и женщина смогла самостоятельно подняться.

Видео: YouTube/sergio

Фото: скрин видео

 

Теги: видео , дтп , пешеход , рязань , сбили пешехода
Категории: Новости России ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5