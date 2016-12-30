Видео из Рязани: на Первомайском проспекте сбили пенсионерку

В интернете только сейчас появилось видео ДТП, произошедшего 25 декабря

В рязани на Первомайском проспекте 25 декабря была сбита пенсионерка.

В интернете появилось видео данного ДТП. На записи видно, что три женщины стоят на середине проезжей части на оживленном проспекте вне зоны пешеходного перехода. И в какой-то момент одна из них решает перебежать перед самым носом движущегося автомобиля. Водитель пытается уйти от столкновения, но пенсионерка начинает метаться. Столкновения избежать не удалось. Водителю все-таки удалось немного смягчить удар и женщина смогла самостоятельно подняться.

Видео: YouTube/sergio

Фото: скрин видео