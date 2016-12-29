Видео из Петрозаводска: "зацепер" прокатился на крыше легковушки

В интернете появилось видео опасных забав на улицах города

Необычное зрелище на улицах Петрозаводска наблюдали жители Петрозаводска вчера, 18 января.

В популярной сети ВКонтакте в одном из сообществ появилось видео необычного зрелища. Очевидец опубликовал запись с видеорегистратора своего автомобиля, снятого при проезде по улице Чапаева.

На видео из-за капель воды плохо видно, но все же можно рассмотреть, как по встречной полосе движется автомобиль с человеком на крыше. Мужчина лежит на крыше легковушки, стараясь не соскользнуть при повороте. Знал ли водитель о "пассажире" или нет, остается неизвестным.

В комментариях к данному видео мнение обсуждающих данный инцидент разделились. Кто-то не видит в таком поступке ничего "криминального", другие обсуждают ситуацию на дорогах, третьи вспоминают подобные случаи из жизни.

Но как бы то ни было, такие покатушки очень опасны для самого "зацепера" и для участников дорожного движения.

Видео: ВК/ДТП Петрозаводска и Карелии, Mike Kavinsky