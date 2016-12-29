Видео аварии из Омска: обгонял, обгонял и догнал столб

Внедорожник, который мчался по улицам Омска, не справился с управлением и врезался в столб

В популярной социальной сети ВКонтакте в сообществе "Аварийный Омск" обнародовали видео аварии, произошедшей накануне вечером 26 января.

В сообщении к видеосюжету сообщается, что авария произошла на бульваре Архитекторов в Омске. Видеорегистратор показывает время ДТП - 26 января 2017 года в 21.22. На представленных кадрах видеозаписи с видеорегистратора автомобиля очевидца можно увидеть, как китайский внедорожник на узкой дороге на большой скорости обгоняет сначала автомобиль автора видео, тут же следом обгоняет еще один автомобиль. Когда внедорожник завершает маневр обгона второго автомобиля, машина теряет управление и вылетает на правую обочину, где врезается в железобетонную опору.

Удар пришелся на переднюю левую сторону автомобиля на водительское место. Из-под капота повалил дым. Очевидцы аварии, те кто были в машинах, которые обогнал "гонщик" первыми поспешили на помощь. Что произошло дальше, есть ли пострадавшие, осталось за кадрами видео.

В комментариях к этому видео пишут, что дорога здесь узкая даже в летнее время, а сейчас там сильный гололед.

Видео: ВК/Аварийный Омск