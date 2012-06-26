Видео из Омска о том, как мэрия борется с красивыми сугробами

Горожане попытались привлечь внимание администрации к нечищеным улицам, покрасив сугробы в триколор

Этот видеосюжет из Омска взорвал социальные сети.

Горожане решили привлечь внимание администрации города к сугробам, под которыми утопают дороги, тротуары и парковки любимого города. Неизвестные выкрасили сугробы в центре города в цвета Российского флага.

Администрация отреагировала незамедлительно. На борьбу с разноцветными сугробами незамедлительно были направлены борцы с лопатами. Только вот по сообщению очевидцев, снег никто и не думал убирать, а тем более вывозить. Мужчины счищали только верхний цветной слой с сугробов. Сие действо попало в объектив видеокамеры и опубликовано в интернете.

Данное видео вызвало горячее обсуждение в социальных сетях. Все в один голос одобряют поступок неизвестных "художников" и негативно высказываются в адрес городской администрации. "Сегодня видел как эти крашеные сугробы перекапывали лопатами, чтобы не было видно краску", "Видать они так незаметнее, убрать снежные завалы с улиц не судьба", "Проще перекопать, чем вывести...", "Надо все сугробы разрисовать в Омске, и пусть потом катаются убирают это специально обученные люди", - - это только некоторые из комментариев.

Видео: YouTube, ВК/REGIK55 Омск

Фото: НГС