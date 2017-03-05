Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 0:28
0
MShaffter
137
Код вставки плеера

Видео из Новосибирска: мужчина разделся догола и атаковал реанимобиль

0
 
 

Реанимобиль спешил на вызов к избитому мужчине

Инцидент произошел утром 5 марта на улице Ленина города Новосибирска.

В 8 часов 50 минут реанимобиль приехал на место вызова, где по сообщениям был избитый мужчина. Прибыв на место, избитого мужчины обнаружено не было, зато на реанимобиль начал нападать неадекватный мужчина. Он полностью разделся и кидался на "скорую" и другие проезжающие машины. Голый мужчина швырял одеждой, обувью, а в какой-то момент оторвал номер у медицинского автомобиля.

Реаниматологи вызвали полицию. Позже стало известно, что приехавшие на место сотрудники полиции уговорили мужчину одеться, доставили в отделение полиции, а затем передали его специализированным медицинским работникам.

Видео:YouTube/Лучшее Видео из VK

Теги: видео , голый , нападение на скорую , новосибирск
Категории: Новости России Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5