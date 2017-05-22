Видео из Манчестера: После концерта Арианы Гранде при взрыве погибли 20 человек и сотни раненых

В социальных сетях появляются все новые видео с места страшного происшествия

Сегодня ночью, на 23 мая, в Великобритании в Манчестере на огромной спортивной "Манчестер Арене" во время концерта Арианы Гранде прогремел взрыв.

Когда певица исполнила последнюю песню и ушла со сцены прогремел взрыв. Люди в панике начали разбегаться, стараясь покинуть арену. Близрасположенный вокзал "Виктория" не принимает и не отправляет поезда. Люди в срочном порядке эвакуированы с вокзала и со стадиона.

На месте работает полиция и множество карет неотложной медицинской помощи. По непроверенным источникам в СМИ сообщается о 20 погибших и сотнях раненых во время взрыва.

Полиция просит воздержаться от комментариев о возможных причинах взрыва.

Видео: Twitter/Alan Brennan/ @hannawwh/ @AdamMcCleanITV