Видео из Махачкалы: Полиция открыла огонь по бешеной корове

Видео инцидента с коровой на улицах Махачкалы сняли и опубликовали в интернете очевидцы

Необычное происшествие произошло накануне, 31 мая, на улицах Махачкалы.

В полицию поступило сообщение, что по улице бегает бешеная корова и бросается на людей. Приехавшие на место сотрудники полиции, пытались остановить корову, но та таранила автомобиль и продолжала бросаться на людей. Тогда полицейское применили табельное оружие и таранили животное автомобилем. Мужчинам все-таки удалось остановить буренку и передать ее в руки хозяину, который пытался догнать беглянку.

Вероятней всего, животное сбежало и было попросту напугано шумом большого города, и поэтому вела себя агрессивно и неадекватно. На хозяина коровы было наложено административное взыскание.

Видео:ВК, Махачкала