Видео из Красноярска: иномарка шла "на взлет", но влетела в ограждение

На камеру наблюдения попала иномарка, которая на запредельной скорости ехала по ночному городу и потеряла управление

Данное происшествие, судя по дате с камеры видеонаблюдения, произошло сегодня, 16 января в 19.25 по местному времени в Красноярске.

В "Северном" районе Красноярска, недалеко от перекрестка улиц Водопьянова и 9 мая, произошло ДТП. На кадрах видеозаписи отчетливо видно, что по улице 9 мая на огромной скорости несется иномарка. После того как автомобиль пересек улицу Водопьянова, автомобиль теряет управление и вылетает на заснеженную широкую разделительную полосу. В снегу автомобиль еще больше заносит и поднимается огромная снежная завеса. Автомобиль заканчивает свое движение, врезавшись в железный забор.

В комментариях к видео люди пишут, что водитель, по всей видимости, пытался взлететь. По счастливой случайности в этой аварии нет пострадавших.

Видео: YuoTube/kraschp