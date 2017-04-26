Видео из Красноярска: Неадекватный мужчина в трусах лазал по балконам на 8 этаже, затем упал и разбился

Жуткий инцидент произошел накануне на улице Алеши Тимошенко в доме №79

Данный инцидент произошел накануне, 25 апреля, по адресу: улица Алеши Тимошенко, дом №79.

Очевидцы сообщили о происшествии в социальных сетях и опубликовали видео и фото с места трагедии. На кадрах видео молодой неадекватный мужчина в трусах ходил снаружи здания по балконам на 8 этаже. Мужчина кричал что-то нечленораздельное. Свидетели вызвали полицию и участкового. Сотрудники правоохранительных органов попытались достучаться в квартиру мужчины, но тот решил от них убежать на этаж ниже и сорвался вниз. От полученных травм он скончался.

По словам очевидцев, мужчина был в наркотическом опьянении. В полиции подтвердили фат смертельного падения.

Накануне Piter.TV сообщал о попытке спрыгнуть с высоты женщины в Южно-Сахалинске. В тот раз женщину удалось спасти.

Фото и видео: ВК, Жесть Красноярска" Криминал • ЧП • Новости •