Видео из Краснодара: вместо петард местный житель выпустил очередь из "Калашникова"

Один из жителей многоэтажки в новогоднюю ночь стрелял из автомата с балкона

В Instagram опубликовали видео ночной стрельбы с одного из балконов многоэтажки в новогоднюю ночь.

Когда вокруг идут привычные взрывы петард и фейерверков, а люди радуются наступившему Новому году, один из местных жителей выпустил очередь из автомата. Очевидцы инцидента пишут, что падающие гильзы падали на припаркованные у дома автомобили.

Как сообщает ГТРК Кубань, утром владельцы поцарапанных машин обратились в полицию с заявлением о порче транспортных средств. Полиция начала проверку по данному обращению.

В комментариях к видеоролику один из очевидцев, живущий по соседству, пишет, что этот мужчина так празднует встречу каждого нового года.

Виде: Instagram/chp_krd