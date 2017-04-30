Видео из Казани: Пьяный водитель вылетел на трамвайные пути и перевернулся

В результате ДТП автомобиль превратился в хлам, а с водителя слетели тапки

Жуткая авария произошла сегодня рано утром, 30 апреля, в Казани.

Около 5 утра сильно пьяный водитель в районе ТЦ "Южный" не справился с управлением автомобиля "Лада" и вылетел на трамвайные пути, где перевернулся. В результате ДТП от автомобиля осталась груда искореженного железа. Водитель, как видно на опубликованных кадрах видео, не пострадал. С него только слетела обувь.

В социальных сетях под размещенным видео полно негативных комментариев в адрес молодго водителя. Горожане отмечают, что сильно повезло, что время было очень раннее и из-за этого водителя не пострадали другие люди.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео с места смертельной лобовой аварии на трассе Ленинск-Кузнецк - Полысаево в Кузбассе, в результате которой погиб 18-летний водитель.

Видео: ВК, ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани