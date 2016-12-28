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Видео из Барнаула: игрушечный джип прокатил с ветерком на санках ребенка

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Зимние забавы молодого находчивого отца попали на видео

В социальной сети ВКонтакте на Барнаульском паблике очевидцы опубликовали видео.

На кадрах ролика видно, как молодой отец привязал санки к игрушечному радиоуправляемому джипику, а на санки посадил ребенка. Пользователей интернета восхитила и позабавила данная картина. "И папа наигрался, и ребенок доволен" - пишут комментаторы паблика. Особенно одобрительно высказываются мужчины, признаваясь, что у них есть и машинки, и вертолетики.

Видеоролик меньше, чем за день набрал несколько тысяч просмотров.

Видео: ВК/Барнаул22

Теги: барнаул , видео , игрушка , ребенок , санки
Категории: Новости России Смешное Видео

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