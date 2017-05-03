Видео из Барнаула: Пешеход попал поочередно под две машины на Павловском тракте

В сети появилось видео с места происшествия на Павловском тракте в Барнауле

Жуткое ДТП с пешеходом произошло накануне вечером, 2 мая, в Барнауле.

Авария произошла приблизительно в 23 часа 20 минут на Павловском тракте в районе улицы Малахова. 58-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля "Ниссан". От сильного удара мужчину - пешехода отбросило на встречку, где на него наехала "Хонда".

Из-под колес второй иномарки пострадавшего пешехода помогали извлекать очевидцы происшествия. Мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу.

Piter.TV опубликовал видео наезда на пешехода в Красноярске, где водитель сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, посадил в машину и увез.

Видео: ВК, Ромка Порохов, Сергей Седых