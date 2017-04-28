Видео из Алметьевска: Подросток спас котенка от неминуемой гибели, рискуя жизнью

В то время как равнодушные взрослые проезжали мимо, подросток, рискуя жизнью и здоровьем, спас маленького котенка

В интернете появилось видео из Алметьевска в Татарстане, на котором мальчик подросток спасает котенка, который выбежал на оживленную проезжую часть.

На опубликованном видео с видеорегистратора одного из автомобилей видно, как на дорогу выбежал маленький черный комочек. Котенок метался по дороге и мог в любую минуту угодить под колеса. И тут на дорогу выбежал парнишка - школьник, показав знак рукой водителям остановиться, подхватил на руки котенка и убежал на тротуар.

Под опубликованным видео много положительных комментариев в адрес мальчика. И в то же время пользователи негодуют - ни один взрослый не остановился и не унес котенка в безопасное место. "А из-за руля никто даже не подумал выйти, ибо это было бы безопасней, чем подросток выбегает на проезжую часть", - пишет один из них.

Видео: YouTube/вадим т