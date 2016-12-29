Видео и фото жутких последствий ДТП в Мордовии: иномарку раскидало по кускам

В аварии пострадали 7 человек, четверо из них погибли на месте аварии

Жуткое лобовое ДТП произошло сегодня, 24 января, в Мордовии, которое унесло жизнь 4х человек.

В темниковском районе недалеко от села Тарханы на 23 километре автодороги Темников - Краснослободск в лобовом столкновении сошлись две иномарки, "Шевроле Авео" и "Ниссан Альмеро".

По предварительным данным, виновницей аварии стала девушка - водитель за рулем "Шевроле". В условиях гололеда она не справилась с управлением автомобиля и вылетела на полосу встречного движения, где и совершила лобовое столкновение с автомобилем "Ниссан". В результате жуткого лобового удара "Шевроле" разнесло на части на десятки метров. Задняя часть автомобиля находится от основного кузова приблизительно в 10 метрах, а между частями "Шевроле" искореженный "Ниссан".

Все 7 человек, которые находились в момент столкновения в салонах обоих автомобилей, получили серьезные травмы. Четверо из них получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте ДТП. Троих госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС и медики. Подробности аварии и ее последствий выясняются.

Фото: Известия Мордовии

Видео: YouTube/Известия Мордовии